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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд: «Манчестер Юнайтед» точно не попадёт в топ-4

24 Апреля 2022 • 11:25 Комментировать

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что «красные дьяволы» после поражения от «Арсенала» потеряли шансы на попадание в топ-4 по итогам сезона.

Фердинанд заявил, что манчестерская команда точно не попадёт в четвёрку лучших, так что всё кончено. Рио отметил, что некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» потеряли желание бороться, а в их глазах совсем не видно никакой искры, которая позволила бы зацепиться за зону Лиги чемпионов.

Напомним, что манкунианцы уступили лондонскому «Арсеналу» со счётом 1:3. На данный момент подопечные Ральфа Рангника занимают лишь шестую строчку в таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Английская Премьер-лига
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