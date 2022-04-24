Фердинанд: «Манчестер Юнайтед» точно не попадёт в топ-4

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что «красные дьяволы» после поражения от «Арсенала» потеряли шансы на попадание в топ-4 по итогам сезона.

Фердинанд заявил, что манчестерская команда точно не попадёт в четвёрку лучших, так что всё кончено. Рио отметил, что некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» потеряли желание бороться, а в их глазах совсем не видно никакой искры, которая позволила бы зацепиться за зону Лиги чемпионов.

Напомним, что манкунианцы уступили лондонскому «Арсеналу» со счётом 1:3. На данный момент подопечные Ральфа Рангника занимают лишь шестую строчку в таблице АПЛ.