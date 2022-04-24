«Тоттенхэм» в последних двух матчах АПЛ ни разу не пробил в створ

Футболисты лондонского «Тоттенхэма» в последних двух поединках английского чемпионата крайне неудачно действуют в атаке.

Подопечные Антонио Конте в последних двух матчах национального чемпионата с «Брайтоном» и «Брентфордом» умудрились ни разу не пробить в створ ворот. Стоит отметить, что «чайкам» лондонцы проиграли со счётом 0:1, а вот с «Брентфордом» встреча завершилась нулевой ничьей.

На данный момент «Тоттенхэм» под шефством Конте занимает пятую строчку в турнирной таблице. «Шпоры» продолжают сражение за попадание в четвёрку лучших команд АПЛ.