«Тоттенхэм» потерял шансы на титул

Лондонский «Тоттенхэм» под руководством Антонио Конте потерял даже математические шансы на чемпионский титул в АПЛ в этом сезоне.

Лондонская команда сыграла в нулевую ничью с «Брентфордом» и на данный момент отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити» уже на солидные 22 очка. Стоит отметить, что клуб из Северного Лондона последний раз побеждал в английском чемпионате в уже далёком сезоне 1960/1961, то есть, 61 год назад.

На данный момент лондонская команда под шефством Конте занимает пятую строчку в турнирной таблице и сражается за попадание в зону Лиги чемпионов.