Стало известно, что заставило Эрлинга Холанна отказаться от перехода в «Реал»

Журналист Гильем Балаге назвал хорошую форму нападающего «Реала» Карима Бензема главной причиной отказа нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна переходить в мадридский клуб.

«Игра Бензема заставила Холанна задуматься о том, стоит ли переезжать в Мадрид. «Сити», в свою очередь, сделал норвежцу очень хорошее предложение не только в финансовом плане, но и в плане того, что касается игровых возможностей», — заявил Балаге.

Журналист отметил, что привлекательность «Реала» гораздо выше любых денежных сумм, предложенных другими клубами. И если бы не Бензема, Холанн стал бы игроком «сливочных».

Ранее сообщалось, что 21-летний форвард близок к переходу в «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Холанн провёл в составе «Боруссии» 26 матчей, отметившись 25 забитыми мячами и 8 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Норвегии в 150 миллионов евро.