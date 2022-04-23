Рангник собирается вывести Магуайра из стартового состава «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник собирается в ближайшее время вывести английского защитника Гарри Магуайра из стартового состава.

По информации The Athletic, немецкий тренер собирается вывести капитана «красных дьяволов» из стартового состава. Защитник вряд ли появится в стартовом составе уже в ближайшем матче «Юнайтед» в АПЛ с лондонским «Арсеналом». Напомним, что Магуайр, который проводит провальный сезон, недавно начал получать угрозы от болельщиков.

В этом сезоне Гарри Магуайр провёл в английском чемпионате 28 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.