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Рангник: Перестройку в «Манчестер Юнайтед» можно провести за год

23 Апреля 2022 • 10:47 Комментировать (1)

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался по поводу предстоящих переменах в манчестерской команде.

Рангник заявил, что перестройка в «Юнайтед» будет похожа на операцию на открытом сердце. Немецкий тренер отметил, что он абсолютно уверен в том, что перестройку можно будет провести не за три или два года, как это обычно происходит, а за гораздо более короткий срок. Специалист добавил, что «красные дьяволы» вполне способны перестроиться за один год.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает в английском чемпионате лишь шестую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Английская Премьер-лига
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