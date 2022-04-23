Рангник: Перестройку в «Манчестер Юнайтед» можно провести за год

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался по поводу предстоящих переменах в манчестерской команде.

Рангник заявил, что перестройка в «Юнайтед» будет похожа на операцию на открытом сердце. Немецкий тренер отметил, что он абсолютно уверен в том, что перестройку можно будет провести не за три или два года, как это обычно происходит, а за гораздо более короткий срок. Специалист добавил, что «красные дьяволы» вполне способны перестроиться за один год.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает в английском чемпионате лишь шестую строчку.