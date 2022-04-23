Рангник: Погба, скорее всего, не останется в «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался по поводу перспектив французского полузащитника Поля Погба в манчестерском клубе.

Рангник заявил, что сейчас всё идёт к тому, что французский футболист не продлит контракт с «красными дьяволами». Немецкий специалист отметил, что Поль, вероятно, не сыграет в оставшихся матчах чемпионата и вряд ли останется в «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон.

Напомним, что в этом сезоне Поль Погба провёл в английском чемпионате 20 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и девятью результативными передачами.