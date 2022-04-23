Артета высказался по поводу акции фанатов «Ливерпуля» в поддержку Роналду

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился с журналистами своим мнением по поводу акции болельщиков «Ливерпуля» в поддержку Криштиану Роналду.

Артета сказал, что произошедшее на «Энфилде» является исключительным событием, которое в очередной раз напомнило о том, что спорт должен объединять людей. Тренер «канониров» отметил, что ему безумно приятно работать в одной лиге с такими клубами и людьми, способными на такие невероятные поступки.

Напомним, что фанаты «Ливерпуля» аплодисментами поддержали Роналду, у которого недавно умер новорождённый ребёнок.