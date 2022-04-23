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«Манчестер Юнайтед» хочет купить игрока «Барселоны»

23 Апреля 2022 • 09:43 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг заинтересовал «Манчестер Юнайтед», сообщает SPORT.

По информации источника, «красные дьяволы» надеются, что приход на должность главного тренера Эрика тен Хага поможет им осуществить этот трансфер. Де Йонг стал одним из лучших полузащитников Европы в «Аяксе» под руководством голландского специалиста. Сам игрок неоднократно заявлял, что он счастлив в стане «сине-гранатовых».

В текущем сезоне 24-летний игрок сборной Нидерландов провёл за каталонский клуб 42 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Его цена на Transfermarkt составляет €70 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Френки де Йонг
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