Озил поддержал Магуайра

Немецкий полузащитник «Фенербахче» Месут Озил поддержал защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру, которому угрожали взорвать дом.

Озил в своих социальных сетях написал, что он просто шокирован подобным поведением людей. Месут отметил, что футбол не может быть настолько серьёзным, чтобы игроку и его семье приходили реальные угрозы. Немец надеется, что всех причастных к этому делу в ближайшее время найдут и накажут.

Напомним, что Магуайр получил письмо, в которым было сказано, что в его дома заложена бомба. Полицейские осмотрели дом, но ничего не обнаружили.