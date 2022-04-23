Дрогба: Очень жаль видеть, как «Челси» страдает от санкций

Ивуарийский экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба высказался о нынешней непростой ситуации в лондонской команде.

Дидье сказал, что ему очень жаль видеть, как лондонский клуб страдает из-за санкций. Дрогба отметил, что все эти санкции наносят ущерб сотрудникам команды и болельщикам из Англии и Европы. Ивуариец выразил надежду на то, что «Челси» по-прежнему будет одним из крупнейших клубов мира.

Напомним, что из-за ситуации на Украине правительство Великобритании ввело санкции против владельца «Челси» Романа Абрамовича.