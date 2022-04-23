Тухель высказался об участии Хэмилтона и Серены в покупке «Челси»

Наставник «Челси» Томас Тухель в разговоре с журналистами высказался об участии гонщика Льюиса Хэмилтона и теннисистки Серены Уильямс в покупке лондонского клуба.

Тухель сказал, что он слышал о том, что Льюис и Серена являются частью всего этого процесса, но пока ничего другого журналистам он сказать не может. Томас отметил, что он огромный поклонник этих спортивных личностей, которые стараются проявить себя не только в спорте.

Напомним, что Льюис Хэмилтон и Серена Уильямс инвестировали в одну из заявок на приобретение лондонской команды.