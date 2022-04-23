Артета: Хочется вернуть «Арсенал» на высокий уровень, который был при Венгере

Испанский наставник «Арсенала» Микель Артета рассказал журналистам, что хотел бы вернуть лондонский клуб на уровень, который был при Арсене Венгере.

Артета сказал, что «канонирам» нужно вернуться на тот высокий уровень, который был у команды при известном французском тренере Арсене Венгере. Микель отметил, что мог возглавить лондонскую команду сразу после отставки Венгера, но руководители «Арсенала» тогда приняли совершенно другое решение.

Напомним, что на данный момент «Арсенал» под шефством Артеты занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ.