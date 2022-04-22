Ральф Рангник: «Погба вряд ли сыграет в этом сезоне»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба получил травму в матче 33-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:4).

«Врач сказал мне, что ему потребуется минимум четыре недели, чтобы восстановиться. Поскольку последняя игра-конец мая, я не думаю, что он сможет снова играть в этом сезоне», - приводит слова Рангника Sky Sports.

В настоящее время «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место (54 очка) в Английской премьер-лиге, отставая на три очка от «Арсенала» и «Тоттенхэма», имея при этом на игру больше чем у них. Последняя игра «Юнайтед» в сезоне пройдет 22 мая против «Кристал Пэлас».