Стала известна зарплата тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Новый главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг будет получать 9 миллионов фунтов стерлингов.

Тен Хаг был назначен в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» 21 апреля 2022 года, его контракт рассчитан до июня 2025 года. По информации Daily Mail Эрик будет получать 9 миллионов фунтов стерлингов в год, это вдвое больше, чем он получал в «Аяксе». Всего по новому контракту тренер получит около 30-ти миллионов фунтов стерлингов.

Эрик тег Хаг приступит к своим обязанностям после окончания этого сезона, к нему присоединится его помощник из «Аякса» Митчелл ван дер Гааг.