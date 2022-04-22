Клопп: В прошлом сезоне я думал, что «Ливерпулю» придётся играть в Лиге конференций

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил журналистам, что не ожидал того, что его команда в этом сезоне будет бороться за победы в четырёх турнирах.

Клопп сказал, что он не ожидал, что «красные» будут в этом сезоне настолько хорошо выступать. Немецкий специалист отметил, что в прошлом сезоне были настолько сложные моменты, что ему казалось, будто «Ливерпулю» придётся играть не в Лиге чемпионов, а в Лиге конференций.

Напомним, что подопечные Юргена Клоппа на данный момент занимают вторую строчку в таблице английского чемпионата.