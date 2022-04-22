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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Несколько игр «Ливерпуля» могут быть проведены на нейтральном поле

22 Апреля 2022 • 13:08 Комментировать

Лидер национальной футбольной полиции Марк Робертс сказал, что игры с участием «Ливерпуля» могут быть перенесены по просьбе местных полицейских сил.

Клопп сказал, что хотел бы играть свои домашние матчи на «Энфилде», но чувствует, что нет никакого преимущества, когда фанаты отсутствуют.

«У нас не будет помощи от фанатов, но ни у одной команды не будет этого, так где же преимущество?», - цитирует Клоппа BBC Sport.

Юрген так же привел пример о ситуации в Бундеслиге: «Если вы посмотрите на Германию, у них не было много домашних побед. Если альтернатива - вообще не играть, то я буду играть там, где вы хотите. Мне все равно».

«Ливерпуль» занимает второе место в АПЛ после 32-х туров, набрав 76 очков, и отстает от лидера «Манчестер Сити» на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Клопп
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