Клопп высказался о переходе тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу перехода голландского тренера Эрика тен Хага из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед».

Клопп сказал, что, наверное, это будет началом нового этапа для манчестерской команды. Немецкий специалист отметил, что «красные дьяволы» явно знают, чего хотят в будущем.

Напомним, что Эрик тен Хаг недавно официально подписал соглашение с манкунианцами до 2025 года с возможностью продления контракта на ещё один год. Голландский тренер приступит к работе после окончания этого сезона.