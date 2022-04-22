«Лестер» хочет подписать защитника «Торино»

Руководители «Лестера» планируют этим летом побороться за подписание бразильского защитника «Торино» Глейсона Бремера.

По информации авторитетного издания The Telegraph, «лисы» готовы включиться в борьбу за подписание 25-летнего бразильского футболиста, на которого также претендуют лондонский «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Интер» и «Милан». Известный портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне Глейсон Бремер провёл в итальянской лиге 30 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.