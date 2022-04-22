Тен Хаг получит 120 миллионов фунтов стерлингов на спасение «Манчестер Юнайтед»

Главному тренеру Эрику тен Хагу будет выделено более 120 миллионов фунтов стерлингов на обновление состава «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне.

По слухам, голландец нацелился на звезд «Аякса» после подписания трехлетнего контракта, сообщает The Times.

После многих недель переговоров Эрика тен Хага с «Манчестер Юнайтед» в четверг 52-летний специалист был окончательно утвержден в качестве нового главного тренера клуба .

Тен Хаг подписал трехлетний контракт с возможностью продления еще на год и заменит временного Ральфа Рангника в конце кампании.