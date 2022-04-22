Де Бур: Тен Хаг не боится принимать сложные решения

Известный экс-футболист, а ныне тренер академии «Аякса» Рональд де Бур поделился с журналистами своим мнением по поводу новоиспечённого тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Де Бур сказал, что ему очень нравится рабочая этика тен Хага, который всегда сосредоточен на каждом аспекте. Рональд отметил, что голландский тренер не боится принимать сложные решения и вполне может отправить лидера команды на скамейку запасных, если он вдруг плохо играет.

Напомним, что недавно Эрик тен Хаг официально подписал соглашение с «красными дьяволами». Голландский тренер приступит к своим обязанностям после окончания этого сезона.