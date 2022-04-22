«Ливерпуль» может подписать Лаймера

Австрийский полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер может в летнее трансферное окно перебраться на туманный Альбион.

По информации Kicker, 24-летний австрийский футболист попал в сферу интересов «Ливерпуля», который готов побороться за полузащитника с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом». Напомним, что действующее соглашение Лаймера с «быками» рассчитано до июня 2023 года.

В этом сезоне Конрад Лаймер провёл в немецком чемпионате 22 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.