«Барселона» включилась в борьбу за Рэшфорда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает Sport.es.

В текущем сезоне 24-летний форвард провёл в составе манкунианцев 30 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Рэшфорду со стороны ряда европейских клубов. В числе главных претендентов на английского нападающего назывались «Реал», «Арсенал», «Бавария» и «ПСЖ».