Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» включилась в борьбу за Рэшфорда

22 Апреля 2022 • 10:42 Комментировать (2)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает Sport.es.

В текущем сезоне 24-летний форвард провёл в составе манкунианцев 30 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Рэшфорду со стороны ряда европейских клубов. В числе главных претендентов на английского нападающего назывались «Реал», «Арсенал», «Бавария» и «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Апреля
11:47 · Англия. Премьер-лига
Де Бур: Тен Хаг не боится принимать сложные решения
11:46 · Англия. Премьер-лига
Салах рассказал, продлит ли контракт с «Ливерпулем»
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может подписать Лаймера
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет сохранить Фирмино
11:15 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа: «Я в восторге от назначения тен Хага!»
10:42 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» включилась в борьбу за Рэшфорда 2
10:33 · Англия. Премьер-лига
Макларен не будет ассистентом тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
10:31 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Арсенала» может покинуть клуб
10:01 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг стал первым лысым тренером в истории «Манчестер Юнайтед» 1
09:49 · Англия. Премьер-лига
Луис Диас: «Ливерпуль» знает, что нужно делать»
08:58 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» хочет подписать одного из лидеров «Лацио»
08:54 · Англия. Премьер-лига
Невилл: Футболисты «Манчестер Юнайтед» не хотят играть и просто ждут конца сезона
02:25 · Англия. Премьер-лига
Нуньес возглавляет список целей «МЮ» после назначения тен Хага 1
01:00 · Англия. Премьер-лига
Болельщики «Челси» раскритиковали Кристенсена: «Уходи в «Барселону»
00:07 · Англия. Премьер-лига
Роналду выложил фотографию с новорождённой дочерью
Все новости
Рекомендуем