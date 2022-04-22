Макларен не будет ассистентом тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Руководители «Манчестер Юнайтед» отказали Эрику тен Хагу, который просил вернуть в тренерский штаб опытного специалиста Стива Макларена.

По информации The Telegraph, боссы «красных дьяволов» отказались возвращать в команду Макларена, который с 1999 по 2001 год входил в тренерский штаб Алекса Фергюсона. Вместе с тен Хагом английский специалист работал в голландском клубе «Твенте».

Напомним, что вчера Эрик тен Хан официально подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2025 года. К своим обязанностям голландский тренер приступит после окончания этого сезона.