Тен Хаг стал первым лысым тренером в истории «Манчестер Юнайтед»

Голландский специалист Эрик Тен Хаг стал первым тренером в истории манчестерской команды, у которого на голове нет волос.

Тен Хаг, который этим летом приступит к своим обязанностям, станет первым лысым тренером в истории «Манчестер Юнайтед». Все предыдущие наставники «красных дьяволов» имели хоть какие-то волосы на голове.

Напомним, что голландский тренер подписал с манчестерским клубом соглашение до 2025 года с возможностью продления на ещё один год. На данный момент манкунианцами руководит немецкий специалист Ральф Рангник. «Юнайтед» пока занимает в АПЛ лишь шестую строчку.