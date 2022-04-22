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Тен Хаг стал первым лысым тренером в истории «Манчестер Юнайтед»

22 Апреля 2022 • 10:01 Комментировать (1)

Голландский специалист Эрик Тен Хаг стал первым тренером в истории манчестерской команды, у которого на голове нет волос.

Тен Хаг, который этим летом приступит к своим обязанностям, станет первым лысым тренером в истории «Манчестер Юнайтед». Все предыдущие наставники «красных дьяволов» имели хоть какие-то волосы на голове.

Напомним, что голландский тренер подписал с манчестерским клубом соглашение до 2025 года с возможностью продления на ещё один год. На данный момент манкунианцами руководит немецкий специалист Ральф Рангник. «Юнайтед» пока занимает в АПЛ лишь шестую строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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