«Фулхэм» хочет подписать одного из лидеров «Лацио»

Руководители лондонского «Фулхэма» хотят летом попробовать подписать звёздного сербского полузащитника римского «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Как сообщает 90min, лондонский клуб хочет заполучить в свои ряды 27-летнего сербского футболиста, в услугах которого также очень заинтересован «Манчестер Юнайтед». Стоит отметить, что лучший бомбардир «дачников» Александар Митрович будет участвовать в переговорах и попытается убедить своего соотечественника сменить клубную прописку.

В этом сезоне Сергей Милинкович-Савич провёл в итальянской лиге 32 матча, в которых забил девять мячей и сделал десять ассистов.