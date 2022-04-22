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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл: Футболисты «Манчестер Юнайтед» не хотят играть и просто ждут конца сезона

22 Апреля 2022 • 08:54 Комментировать

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл в очередной раз раскритиковал игру футболистов манчестерской команды.

Невилл заявил, что игроки окончательно потеряли уверенность в своих силах. Гари отметил, что футболисты не хотят играть, а просто ждут конца сезона, ведь это отчётливо видно в их глазах, когда они выходят на поле. Экс-игрок добавил, что в ближайших матчах «красным дьяволам» нужно будет попытаться включиться.

Напомним, что на данный момент манкунианцы под шефством Ральфа Рангника занимают лишь шестую строчку в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл
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