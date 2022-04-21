«Норвич» продлил контракт с Пукки

Нападающий «Норвича» Теему Пукки останется в команде на следующий сезон. В контракте финского форварда активировался пункт об автоматическом продлении на один год.

Помимо Пукки подобные пункты активировались в контрактах у полузащитника Тодда Кантвелла и защитника Мэттью Денниса, который проводит этот сезон в аренде. Таким образом «Норвич» продлил соглашение с тремя футболистами основного состава.

Напомним, что сейчас «Норвич» идёт на последнем месте в чемпионате Англии и является главным претендентом на вылет в Чемпионшип. В 2020 году команда тоже вылетела из высшего дивизиона на первый сезон после возвращения.