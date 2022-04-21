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«Ньюкасл» побеждает дома 6 матчей подряд

21 Апреля 2022 • 15:22 Комментировать
Норвич
...
Ньюкасл
3.70 3.25 2.10
23.04 17:00

Вчерашняя минимальная победа над «Кристал Пэлас» стала исторической для «Ньюкасла». Этот результат ознаменовал шестую домашнюю победу подряд, что является лучшей серией клуба на «Сейнт Джеймс Парк» с 2004 года.

Напомним, что победный гол своей команды во вчерашнем матче против «Кристал Пэлас» забил Мигель Альмирон. До этого «Ньюкасл» также обыгрывал у себя дома такие команды, как «Эвертон», «Астон Вилла», «Брайтон», «Вулверхэмптон» и «Лестер».

Этой осенью «Ньюкасл» обзавёлся новыми владельцами из Саудовской Аравии. Зимой команда потратила около 90 миллионов евро на трансферы таких игроков, как Бруно Гимараэш, Киран Триппьер, Крис Вуд и Дэн Бёрн.

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Ньюкасл
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НОРВИЧ НЬЮКАСЛ
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21.04  21:45 Бёрнли ... Саутгемптон 3.00 3.35 2.46
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