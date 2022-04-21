Ван дер Сар поблагодарил тен Хага за работу в «Аяксе»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед», а ныне гендиректор «Аякса» Эдвин ван дер Сар прокомментировал назначение Эрика тен Хага на пост главного тренера английской команды.

«Мы очень благодарны Эрику за то, чего он достиг в «Аяксе», но мы ещё не закончили. У нас впереди заключительные матчи сезона, после которых мы хотим привезти домой чемпионский титул», — приводит слова ван дер Сара Manutd.one.

Экс-футболист отметил, что ему жаль терять такого тренера, однако поддерживает решение тен Хага возглавить одну из крупнейших команд мира.

52-летний наставник тренирует «Аякс» с 2017 года. Специалист дважды приводил амстердамцев к победе в чемпионате Голландии, а также выводил команду в полуфинал Лиги чемпионов.