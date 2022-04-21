Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» отреагировал на подписание контракта с тен Хагом

Спортивный директор «красных дьяволов» Джон Мерто рассказал журналистам о том, что думает по поводу подписания контракта с голландским тренером «Аякса» Эриком тен Хагом.

Мерто сказал, что тен Хаг зарекомендовал себя в «Аяксе» одним из самых интересных тренеров Европы, который ставит интересный и атакующий футбол. Джон отметил, что голландский специалист вполне может вывести «Манчестер Юнайтед» на новый уровень.

Напомним, что Эрик тен Хаг уже подписал контракт с манкунианцами, так что летом голландец официально возглавит «Юнайтед».