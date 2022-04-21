Тен Хаг заберёт в «Манчестер Юнайтед» своего помощника по «Аяксу»

Помощник главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага Митчел ван дер Гааг продолжит работу со своим напарником и в «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне тен Хаг сменит на посту наставника манкунианцев немца Ральфа Рангника, который займёт должность консультанта клуба.

После 33 проведённых матчей «МЮ» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка.

Под руководством тен Хага «Аякс» лидирует в текущем розыгрыше чемпионата Голландии, опережая ближайшего преследователя ПСВ на четыре очка.