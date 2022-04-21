Экс-форвард «Челси» раскритиковал Лукаку

Экс-игрок «Челси» Джимми Флойд Хассельбанк раскритиковал бельгийского нападающего «синих» Ромелу Лукаку.

Хассельбайнк сказал, что Лукаку проводит не лучший свой сезон, но у него ещё есть возможность показать свои лучшие качества, но для этого нужно проявить характер и мужество. Экс-игрок отметил, что пока не видит у бельгийца вообще никакого желания играть. Джимми добавил, что действительно хочет, что у Ромелу всё получилось в «Челси».

Напомним, что в этом сезоне Ромелу Лукаку провёл в английском чемпионате 21 встречу и отметился пятью забитыми мячами.