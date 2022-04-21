Дрогба и Агуэро вошли в зал славы АПЛ

Несколько известных в прошлом футболистов вошли в зал славы АПЛ.

К таким игрокам относятся: Патрик Вейра («Арсенал»), Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед»), Дидье Дрогба («Челси»), Иан Райт («Арсенал»), Серхио Агуэро и Венсан Компани (оба «Манчестер Сити»).

Напомним, что последним футболистом из этого списка, завершившим игровую карьеру, стал Агуэро. Аргентинский форвард объявил о своём решении в декабре прошлого года из-за проблем с сердцем. Всего за «горожан» футболист провёл 390 матчей, в которых забил 260 голов и отдал 73 результативные передачи.