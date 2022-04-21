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«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Погба

21 Апреля 2022 • 10:25 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу, сообщает The Sun со ссылкой на Calcio Mercato.

По информации источника, в «Лацио» готовы продать полузащитника этим летом, чтобы не отпустить его в дальнейшим бесплатно. Контракт серба истекает в 2024 году и продлевать его он не хочет. «Манчестер Юнайтед» видит в игроке замену Полю Погба, который летом покинет клуб. Помимо манчестерского клуба, за игроком также следят «Ювентус» и «ПСЖ», но для Савича приоритетным будет переход именно в английский клуб.

27-летний игрок сборной Сербии перешёл в «Лацио» в 2015 году из бельгийского «Генка» за €12 млн. Сейчас его цена на сайте Transfermarkt оценивается в €70 млн.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «орлов» 42 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал 11 голевых передач.  

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Манчестер Юнайтед Поль Погба Сергей Милинкович-Савич
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