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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте нужны шесть новых футболистов

21 Апреля 2022 • 09:53 Комментировать

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте сообщил президенту клуба Даниэлю Леви, что летом клуб нуждается в шести новых игроках, сообщает The Telegraph.

По информации источника, специалисту необходимы два полузащитника оборонительного плана, нападающий, правый защитник, плеймейкер и запасной вратарь.

Главной целью Конте в полузащите является игрок «Лестера» Кэлвин Филлипс, на которого претендует «Манчестер Юнайтед».

Среди защитников в сферу интересов «Тоттенхэма» входят Глейсон Бремер и Уилфрид Синго. Оба выступают за «Торино».

Скауты лондонского клуба активно следят за креативным полузащитником «Лестера» Юри Тилемансом, но в качестве альтернативы может быть подписан Кристиан Эриксен из «Брентфорда», который выступал за «шпор» более семи лет.

В качестве второго номера рассматривается кандидатура Сэма Джонстона из «Вест Бромвича»

Все эти трансферы станут возможными, только в случае попадания «Тоттенхэма» в Лигу чемпионов. Помимо этого, клубу придётся расстаться с некоторыми игроками, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

В текущем сезоне клуб, под руководством Конте, идёт на четвёртом месте АПЛ, имея в своём активе 57 очков после 32 матчей. У идущего на пятом месте «Арсенала» аналогичное количество очков, но хуже разница забитых и пропущенных голов.  

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Даниэль Леви Антонио Конте Кристиан Эриксен Юри Тилеманс Сэм Джонстон Глейсон Бремер Уилфрид Синго Кэлвин Филлипс
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