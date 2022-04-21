Фердинанд: Сейчас никто из игроков не хочет оставаться в «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что большая часть футболистов манчестерской команды может этим летом сменить клубную прописку.

Фердинанд на своём ютуб-канале сказал, что сейчас никто из игроков не хочется оставаться в команде, чего раньше не было. Рио отметил, что 15 футболистов точно готовы прямо сейчас собрать чемоданы и покинуть манчестерский клуб. Экс-игрок добавил, что новый тренер должен быть настоящим Эйнштейном, чтобы как-то изменить эту ситуацию.

Напомним, что на данный момент «красные дьяволы» под шефством Рангника занимают лишь шестую позицию в АПЛ.