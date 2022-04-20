«Эвертон» спас игру с «Лестером», «Ньюкасл» набрал три очка

В среду в английской Премьер-лиге проходят отложенные матчи. В матче с «Лестером» «Эвертон» пропустил удар Харви Барнса уже на пятой минуте и был вознагражден за постоянные атаки спасительным голом Ришарлисона уже в компенсированное время - 1:1.

В параллельном поединке «Ньюкасл» был сильнее «Кристал Пэлас» в более-менее равной борьбе (1:0). Героем стал Мигель Альмирон.