«Эвертон» спас игру с «Лестером», «Ньюкасл» набрал три очка

В среду в английской Премьер-лиге проходят отложенные матчи. В матче с «Лестером» «Эвертон» пропустил удар Харви Барнса уже на пятой минуте и был вознагражден за постоянные атаки спасительным голом Ришарлисона уже в компенсированное время - 1:1.
В параллельном поединке «Ньюкасл» был сильнее «Кристал Пэлас» в более-менее равной борьбе (1:0). Героем стал Мигель Альмирон.
Протокол игры
|5' Барнс Харви (0:1)
|(1:1) Ришарлисон 90'
Пикфорд Джордан • Коулмэн Шеймус • Мина Йерри • 80'Годфри Бен • Миколенко Виталий • Аллан Маркес 58' ( Алли Деле ( 58' ) • 86'Делф Фабиан • Айуоби Алекс • Гордон Энтони • Ришарлисон • 75'Грэй Демарай 66' ( Рондон Саломон ( 66' ) 90'
Запасные: Бегович Асмир • Дукуре Абдулай • Гомеш Андре • Ван де Бек Донни • Кенни Джонджо • Кин Майкл • Холгейт Мэйсон
Шмейхель Каспер • Рикарду Перейра II • Фофана Уэсли • Эванс Джонни • Кастань Тимоти • Менди Нампалис 84' ( Амарти Даниэль ( 84') • Мэддисон Джеймс • Тилеманс Юри • Дьюсбери-Холл Кирнан • Барнс Харви 67' ( Лукман Адемола ( 67') • Ихеаначо Келечи 77' ( Дака Пэтсон ( 77' ) 90'
Запасные: Олбрайтон Марк • Перес Айосе • Джастин Джеймс • Чодури Хамза • Сёюнджю Чаглар • Уорд Дэнни II
20 апреля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
Протокол игры
|(1:0) Альмирон Мигель32'
Дубравка Мартин•Крафт Эмиль•Шёр Фабиан•Бёрн Дэн•Таргетт Мэтт•Гимараэс Бруно 90' (Лонгстафф Шон ( 90') •Шелви Джонджо•Жоэлинтон•Альмирон Мигель 33' 77' (Уиллок Джо ( 77') •Вуд Крис•Сен-Максимен Аллан 76' (Мёрфи Джейкоб ( 76')
Гуаита Висенте•Клайн Натаниэль•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Куйяте Шейку 60' (Макартур Джеймс ( 60') •Шлупп Джеффри•Олисе Майкл 40' (Айю Джордан ( 40') •Галлахер Конор 45' 60' (Матета Жан-Филипп ( 60') •Заха Уилфрид•Эдуар Одсонн
20 апреля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".