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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» спас игру с «Лестером», «Ньюкасл» набрал три очка

20 Апреля 2022 • 23:45 Комментировать
Ньюкасл
1:0
Кристал Пэлас
окончен

В среду в английской Премьер-лиге проходят отложенные матчи. В матче с «Лестером» «Эвертон» пропустил удар Харви Барнса уже на пятой минуте и был вознагражден за постоянные атаки спасительным голом Ришарлисона уже в компенсированное время - 1:1.

В параллельном поединке «Ньюкасл» был сильнее «Кристал Пэлас» в более-менее равной борьбе (1:0). Героем стал Мигель Альмирон.

Протокол игры 
Эвертон 1:1Лестер
  5' Барнс Харви (0:1)
(1:1) Ришарлисон 90'   
Пикфорд Джордан  Коулмэн Шеймус  Мина Йерри   80'  Годфри Бен  Миколенко Виталий  Аллан Маркес   58' (Алли Деле (   58'   86' Делф Фабиан  Айуоби Алекс  Гордон Энтони  Ришарлисон   75'  Грэй Демарай   66' (Рондон Саломон (   66'   90')
Запасные: Бегович Асмир  Дукуре Абдулай  Гомеш Андре  Ван де Бек Донни  Кенни Джонджо  Кин Майкл  Холгейт Мэйсон
Шмейхель Каспер  Рикарду Перейра II  Фофана Уэсли  Эванс Джонни  Кастань Тимоти  Менди Нампалис   84' (Амарти Даниэль (   84' Мэддисон Джеймс  Тилеманс Юри  Дьюсбери-Холл Кирнан  Барнс Харви   67' (Лукман Адемола (   67' Ихеаначо Келечи   77' (Дака Пэтсон (   77'   90')
Запасные: Олбрайтон Марк  Перес Айосе  Джастин Джеймс  Чодури Хамза  Сёюнджю Чаглар  Уорд Дэнни II
 20 апреля. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

Протокол игры  
Ньюкасл 1:0Кристал Пэлас
(1:0) Альмирон Мигель32'   
Дубравка МартинКрафт ЭмильШёр ФабианБёрн ДэнТаргетт МэттГимараэс Бруно  90' (Лонгстафф Шон (  90') Шелви ДжонджоЖоэлинтонАльмирон Мигель   33'  77' (Уиллок Джо (  77') Вуд КрисСен-Максимен Аллан  76' (Мёрфи Джейкоб (  76')
Запасные: Ритчи МэттЛасcеллс ДжамалГейл ДуайтДарлоу КарлМанкильо ХавиФернандес Федерико
Гуаита ВисентеКлайн НатаниэльАндерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикКуйяте Шейку  60' (Макартур Джеймс (  60') Шлупп ДжеффриОлисе Майкл  40' (Айю Джордан (  40') Галлахер Конор   45'  60' (Матета Жан-Филипп (  60') Заха УилфридЭдуар Одсонн
Запасные: Хьюз УиллТомкинс ДжеймсБентеке КристианБатлэнд ДжекУорд ДжоэлЭзе Эберечи
20 апреля. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

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окончен Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас 2.30 3.25 3.25
окончен Челси 2:4 Арсенал 1.85 3.60 4.30
окончен Эвертон 1:1 Лестер 2.50 3.35 2.90
окончен Манчестер Сити 3:0 Брайтон 1.22 6.10 16.00
21.04  21:45 Бёрнли ... Саутгемптон 3.00 3.35 2.46
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