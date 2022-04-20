Ширер: «Дрогба – лучший африканец в истории АПЛ. Для меня он лучше Салаха»

Бывший нападающий «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер заявил, что не считает форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха лучшим африканским футболистом в истории АПЛ. По мнению Ширера, таковым является бывший одноклубник египтянина по лондонскому «Челси» – Дидье Дрогба.

«Для меня лучшим африканским игроком в истории АПЛ является Дрогба. Для меня он лучше Мохамеда Салаха. Он четырежды становился чемпионом АПЛ и брал Лигу чемпионов», – цитирует Ширера London World.

Напомним, что Алан Ширер за свою карьеру забил 260 голов в АПЛ, что делает англичанина лучшим бомбардиром в истории турнира.