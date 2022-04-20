Тухель: Жоржиньо ощущал большое давление во время матчей за сборную Италии

Наставник «Челси» Томас Тухель высказался по поводу ситуации с итальянским полузащитником Жоржиньо.

Тухель сказал, что в этом сезоне полузащитнику приходилось играть с травмой и он жертвовал собой ради команды. Томас отметил, что нельзя недооценивать то огромное давление, с которым столкнулся Жоржиньо, когда выступал за итальянскую сборную. Тренер добавил, что психологически игроку было тяжело.

Напомним, что в этом сезоне Жоржиньо провёл в английском чемпионате 24 встречи, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.