Рангник: В «Манчестер Юнайтед» будет 6-8, а может и 10 новых игроков

Немецкий тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что манчестерской команде необходима мощная перестройка.

Рангник сказал, что если проанализировать ситуацию, то становится понятно, что «красным дьяволам» нужна весьма масштабная перестройка. Немецкий специалист отметил, что летом в «Манчестер Юнайтед» перейдут шесть или восемь, а может даже и десять новых футболистов.

Напомним, что на данный момент манкунианцы под шефством Рангника занимают в турнирной таблице английского чемпионата лишь шестую строчку.