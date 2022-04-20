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Фабиньо: Сейчас, возможно, «Манчестер Сити» будет чувствовать давление

20 Апреля 2022 • 12:55 Комментировать

Бразильский полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо рассказал о том, что думает по поводу чемпионской гонки в АПЛ.

Фабиньо сказал, что футболисты мерсисайдской команды должны сосредоточиться на своих матчах. Бразилец отметил, что сейчас, возможно, «Манчестер Сити» будет чувствовать небольшое давление. Полузащитник добавил, что по возможности будет смотреть матчи «горожан».

Напомним, что «Ливерпуль» после крупной победы над «Манчестер Юнайтед» обогнал команду Гвардиолы и вышел на первую строчку в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Энрике Фабиньо Фабиньо
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