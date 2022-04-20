«Лидс» мог назначить Рауля вместо Бьелсы

Известный испанский экс-форвард «Реала» Рауль Гонсалес мог стать новым главным тренером английского «Лидса».

По информации Marca, руководители «павлинов» рассматривали наставника «Кастильи» в качестве потенциального сменщика аргентинского тренера Марсело Бьелсы. Напомним, что в итоге новым главным тренером «Лидса» стал бывший наставник «Лейпцига» Джесси Марш.

Стоит отметить, что на данный момент футболисты «Лидса» под руководством Джесси Марша занимают 16-ю строчку в английском чемпионате. Рауль же продолжает работать с «Кастильей».