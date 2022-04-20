Магуайр: Если бы я всегда играл ужасно, то не выходил бы в старте «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался по поводу жёсткой критики в свой адрес.

Гарри сказал, что в этом сезоне у него действительно было несколько не самых удачных матчей, но если бы он всегда играл ужасно, то не выходил бы в стартовом составе «Манчестер Юнайтед». Магуайр отметил, что он многое даёт команде и именно по этой причине тренеры ставят его в состав.

Напомним, что «красные дьяволы» в последнем матче проиграли «Ливерпулю» со счётом 0:4. В этом сезоне Гарри Магуайр провёл в АПЛ 28 поединков и отметился одним забитым мячом.