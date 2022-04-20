«Арсенал» летом хочет подписать Забитцера

Руководители лондонского «Арсенала» летом попытаются подписать австрийского полузащитника «Баварии» Марселя Забитцера.

По информации Bild, 28-летний австрийский футболист хочет в летнее трансферное окно покинуть мюнхенскую команду. «Арсенал» рассчитывает подписать Забитцера, но в услугах полузащитника также заинтересован мадридский «Атлетико». «Бавария» готова отпустить игрока за 15 миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне Марсель Забитцер провёл в Бундеслиге в составе «Баварии» 22 встречи, в которых забил один мяч.