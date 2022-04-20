Шелви считает, что скоро «Ньюкасл» достигнет масштабов «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

Английский полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви считает, что скоро «сороки» достигнут масштабов топ-клубов.

Шелви заявил, что скоро «Ньюкасл» станет большим клубом и достигнет масштабов таких команд, как «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Джонджо отметил, что сейчас всем нужно запастись терпением, но «сороки» точно смогут взобраться на вершину. Полузащитник добавил, что хотел бы участвовать в этом процессе.

Напомним, что в этом сезоне Джонджо Шелви провёл в английской лиге 22 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.