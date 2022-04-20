«Милан» летом всерьёз намерен подписать Стерлинга

Руководство «Милана» намерено летом заполучить в свои ряды звёздного английского форварда «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.

Как сообщает известный инсайдер и журналист Экрем Конур, миланская команда активно изучает вопрос подписания 27-летнего английского футболиста. Стоит отметить, что действующее соглашение Стерлинга с «горожанами» рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, что в этом сезоне Рахим Стерлинг провёл в английском чемпионате 25 матчей, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя ассистами.