Невилл: Рангник может покинуть пост тренера «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что не будет удивлён, если Ральф Рангник покинет пост главного тренера «красных дьяволов» ещё до окончания сезона.

Невилл сказал, что немецкий наставник точно готов уйти, но пока ему мешают сделать это его профессионализм и класс. Гари отметил, что не будет удивлён, если Рангник ещё до окончания этого сезона всё же покинет пост главного тренера манчестерской команды.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» под руководством Рангника на данный момент занимает лишь шестую строчку в турнирной таблице АПЛ.