Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл: Рангник может покинуть пост тренера «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

20 Апреля 2022 • 10:35 Комментировать (1)

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что не будет удивлён, если Ральф Рангник покинет пост главного тренера «красных дьяволов» ещё до окончания сезона.

Невилл сказал, что немецкий наставник точно готов уйти, но пока ему мешают сделать это его профессионализм и класс. Гари отметил, что не будет удивлён, если Рангник ещё до окончания этого сезона всё же покинет пост главного тренера манчестерской команды.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» под руководством Рангника на данный момент занимает лишь шестую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Гари Невилл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
20.04  21:45 Ньюкасл ... Кристал Пэлас 2.55 3.30 2.90
20.04  21:45 Челси ... Арсенал 2.05 3.55 3.75
20.04  21:45 Эвертон ... Лестер 2.55 3.40 2.80
20.04  22:00 Манчестер Сити ... Брайтон 1.21 7.00 15.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Апреля
11:09 · Англия. Премьер-лига
Шелви считает, что скоро «Ньюкасл» достигнет масштабов «ПСЖ» и «Манчестер Сити»
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Милан» летом всерьёз намерен подписать Стерлинга
10:36 · Англия. Премьер-лига
Касильяс – о Салахе: «Потрясающий игрок» 1
10:35 · Англия. Премьер-лига
Невилл: Рангник может покинуть пост тренера «Манчестер Юнайтед» до конца сезона 1
10:27 · Англия. Премьер-лига
Рангник: У «Ливерпуля» в составе 25 болидов «Формулы-1»
10:24 · Англия. Премьер-лига
Переход Марсьяля в «Севилью» невозможен
09:30 · Англия. Премьер-лига
Известный блогер выразил слова поддержки семье Роналду
09:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет укрепить оборону
09:15 · Англия. Премьер-лига
Алькантара расхвалил атаку «Ливерпуля» 1
08:22 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» хочет подписать вратаря «Астон Виллы»
08:17 · Англия. Премьер-лига
Артета: Лига чемпионов играет большую роль для «Арсенала»
08:11 · Англия. Премьер-лига
Невилл: Нынешний «Манчестер Юнайтед» - пустое место 2
08:05 · Англия. Премьер-лига
Магуайр и Линделоф получили очень низкие оценки за матч с «Ливерпулем»
08:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» потерял шансы на чемпионство
01:59 · Англия. Премьер-лига
Сунесс: «Ни один игрок «Юнайтед» не прошёл бы в основу «Ливерпуля»
Все новости
Рекомендуем