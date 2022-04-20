Переход Марсьяля в «Севилью» невозможен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, выступающий на правах аренды за «Севилью», вернётся в Англию в конце сезона. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «Севилья» летом будет стремиться сократить бюджет на зарплаты, так что у испанского клуба нет денег на осуществление такого трансфера.

Марсьяль перешёл в «Севилью» на правах аренды в январе 2022 года. За это время он успел провести за «красно-белых» 11 матчей, в которых забил всего один мяч и отдал одну голевую передачу. В матче против «Реала» (2:3) Марсьяль получил уже вторую травму в Испании.

Контракт 26-летнего француза с «красными дьяволами» рассчитан до 2024 года. Цена игрока на Transfermarkt составляет €28 млн.