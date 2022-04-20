Артета: Лига чемпионов играет большую роль для «Арсенала»

Наставник «Арсенала» Микель Артета рассказал журналистам о том, почему Лига чемпионов так важна для лондонской команды.

Артета сказал, что Лига чемпионов исторически всегда играл большую роль для лондонской команды. Испанский специалист отметил, что благодаря участию в этом турнире изменится ситуация со спонсорами, что позволит клубу подписывать новых игроков. Микель добавил, что «канониры» хотят играть с лучшими клубами мира.

Напомним, что на данный момент «Арсенал» под шефством Артеты занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ.